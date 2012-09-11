《中国新债预测》三年国债利率预测均值3.01%,接近二级市场水平

* 招标品种: 财政部三年期固息国债

* 招标金额: 300亿元人民币

* 招标时间: 周三(12日)9:30-10:30

* 受访人数: 8位(银行、券商和保险)

* 预测区间: 2.96%-3.06%

* 预测均值: 3.01%(按各家机构预测值平均)

路透上海9月11日电---中国财政部周三将招标发行三年期固息国债.路透调查显示,相对目前的资金成本,二级市场上三年期国债收益率吸引力较弱,而地方债等替代投资品亦分流整体需求,因此料明日机构介入热情一般,中标利率预测均值3.01%,接近二级市场.

交易员表示,近期二级市场上三年期品种成交活跃度远不及七及10年等长期品种,很大原因在于该品种收益率相对目前资金成本而言过低,且相同期限但票面利率较高的地方债也分流对国债的需求.

"现在我们都愿意拿七年和10年的,因为收益率还可以,三年的就太低了;现在资金也很贵,有可能(新债)拿到手里就亏钱了."上海一银行交易员称.

今日中国银行间市场七天质押式回购加权利率CN7DRP=CFXS报在2.9965%,上日为3.0017%.

北京一券商交易员则表示,二级市场上三年期国债收益率已经接近年内高点,明日新债发行能够吸引部分有流动性配置需求的机构,因此预期需求不会太少.

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,三年期品种最新收益率报在3.0498%;二级市场上,剩余期限约2.62年的固息国债120007券,目前最新成交收益率tCN120007=CFXS在3.0099%.

该期债为今年第17期记账式附息国债,利息按年支付.将采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加本期国债.

该期债竞争性招标时间为9月12日上午9:30-10:30,9月13日开始发行并计息,9月17日发行结束,9月19日起上市交易.(完)