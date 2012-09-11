《中国新债预测》三年国债利率预测均值3.01%,接近二级市场水平

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 招标品种: 财政部三年期固息国债
* 招标金额: 300亿元人民币
* 招标时间: 周三(12日)9:30-10:30
* 受访人数: 8位(银行、券商和保险)
* 预测区间: 2.96%-3.06%
* 预测均值: 3.01%(按各家机构预测值平均)
路透上海9月11日电---中国财政部周三将招标发行三年期固息国债.路透调查显示,相对目前的资金成本,二级市场上三年期国债收益率吸引力较弱,而地方债等替代投资品亦分流整体需求,因此料明日机构介入热情一般,中标利率预测均值3.01%,接近二级市场.
交易员表示,近期二级市场上三年期品种成交活跃度远不及七及10年等长期品种,很大原因在于该品种收益率相对目前资金成本而言过低,且相同期限但票面利率较高的地方债也分流对国债的需求.
"现在我们都愿意拿七年和10年的,因为收益率还可以,三年的就太低了;现在资金也很贵,有可能(新债)拿到手里就亏钱了."上海一银行交易员称.
今日中国银行间市场七天质押式回购加权利率CN7DRP=CFXS报在2.9965%,上日为3.0017%.
北京一券商交易员则表示,二级市场上三年期国债收益率已经接近年内高点,明日新债发行能够吸引部分有流动性配置需求的机构,因此预期需求不会太少.
银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,三年期品种最新收益率报在3.0498%;二级市场上,剩余期限约2.62年的固息国债120007券,目前最新成交收益率tCN120007=CFXS在3.0099%.
该期债为今年第17期记账式附息国债,利息按年支付.将采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加本期国债.
该期债竞争性招标时间为9月12日上午9:30-10:30,9月13日开始发行并计息,9月17日发行结束,9月19日起上市交易.(完)
--发稿 刘昕; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。