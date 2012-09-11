(重温稿)〔路透调查〕法律专家均预计德国宪法法院将放行ESM和财政条约

路透柏林9月7日电---接受路透调查的法律专家一致预计,下周德国宪法法院将放行欧元区新救助基金和预算法规,不过他们也认为宪法法院将施加严苛的条件,限制德国政府在未来救助行动上的灵活性.

受访的20位公共法和宪法专家均预测,德国宪法法院周三的裁决,将驳回对欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)和欧洲财政条约的临时禁制令要求.

如果宪法法庭支持禁制令的要求,对给债券及外汇市场带来毁灭性冲击,把欧元区17国更进一步推向深渊,市场将怀疑欧洲继续救助债务问题国家的能力.

受访专家全部预计德国宪法法庭将有条件放行,其中12位受访者认为将法院将设下严格条件,以限制德国在纾困过程的曝险,并加强国会监督的力道.

四分之一的法学教授认为,宪法法庭也将暗示欧洲的整合已达德国基本法所容许的极限,因此有可能需要一次前所未见的新宪法公投,以允许进行更深度整合.

"我认为宪法法院会让这两项法案过关,"柏林洪堡大学的Kai von Lewinski说,并称法院可能会坚持加上"德国所负责任必须是有限的明确说明".

基尔大学的Florian Becker表示,附带的条件"将带来深远影响,因为欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)从宪法上来看站不住脚".他希望法官会采取更强势行动来保护德国主权.

这些专家都认为八名法官不会阻挠德国通过欧洲抗击债务危机的新措施.

欧洲央行周四宣布,准备无限量买入受困欧元区成员国公债,但前提是他们必须首先向救援基金寻求救助,并接受附带条款.(完)