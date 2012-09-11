(重温稿)〔路透调查〕法律专家均预计德国宪法法院将放行ESM和财政条约

更新版 1-《中国人大和政协十二届五次会议日程表》（3月5日-15日）
--9:00 十二届全国人大五次会议代表团全体会议，审议民法总则草案、关于第十三届全国人大代表名额和选举问题的决定草案、香港特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案、澳门特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案
路透柏林9月7日电---接受路透调查的法律专家一致预计,下周德国宪法法院将放行欧元区新救助基金和预算法规,不过他们也认为宪法法院将施加严苛的条件,限制德国政府在未来救助行动上的灵活性.
受访的20位公共法和宪法专家均预测,德国宪法法院周三的裁决,将驳回对欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)和欧洲财政条约的临时禁制令要求.
如果宪法法庭支持禁制令的要求,对给债券及外汇市场带来毁灭性冲击,把欧元区17国更进一步推向深渊,市场将怀疑欧洲继续救助债务问题国家的能力.
受访专家全部预计德国宪法法庭将有条件放行,其中12位受访者认为将法院将设下严格条件,以限制德国在纾困过程的曝险,并加强国会监督的力道.
四分之一的法学教授认为,宪法法庭也将暗示欧洲的整合已达德国基本法所容许的极限,因此有可能需要一次前所未见的新宪法公投,以允许进行更深度整合.
"我认为宪法法院会让这两项法案过关,"柏林洪堡大学的Kai von Lewinski说,并称法院可能会坚持加上"德国所负责任必须是有限的明确说明".
基尔大学的Florian Becker表示,附带的条件"将带来深远影响,因为欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)从宪法上来看站不住脚".他希望法官会采取更强势行动来保护德国主权.
这些专家都认为八名法官不会阻挠德国通过欧洲抗击债务危机的新措施.
欧洲央行周四宣布,准备无限量买入受困欧元区成员国公债,但前提是他们必须首先向救援基金寻求救助,并接受附带条款.(完)
--编译 王洋/李婷仪/梁睿雪;审校 蔡美珍
--9:00 十二届全国人大五次会议代表团全体会议，审议民法总则草案、关于第十三届全国人大代表名额和选举问题的决定草案、香港特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案、澳门特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 103.31 +0.12 +0.12 1215198 京东 30.93 +0.00 +0.00 9199263 新浪 69.23 -0.40 -0.57 568162 搜狐 40.76 -0.09 -0.22 126290 网易 293.47 +4.09 +1.41 1028939 百度 173.79 -0.69 -0.40 1116088 台湾 台湾积体电路
* 美联储主席叶伦称若数据持坚，本月加息合适 * 民调显示马克龙支持率上升，提振欧元 (新增汇率表格) 路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储 /FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。 叶伦讲话前，近几日已经有多位美联储官员发表了鹰派讲话，巩固了美联储在3月15日 下次会议上加息的可能性。 分析师表示，叶伦讲话前升息预期已经基本上被市场消化了，这令周五午后叶伦讲话后 出现部分投资人获利了结，美元转跌。 “市场现在已经消化了大量好消息，我认为可能出现一些获利了结。所以我预计美元可 能自此走软。”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick表示。 她在讲话中还指出，今年升息步伐可能加快，因为在她任期内首次出现了，短期内美国 经济不再面临任何国内或海外阻碍的情况。 美元指数 跌0.7%，本周升约0.4%，周四美