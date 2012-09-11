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亚洲 | 2012年 9月 11日 星期二 17:23 BJT

〔中港股市〕港股小幅收高,沪综指终止连续三日上扬

* 恒指涨0.2%,香港地产股给予支撑

* 沪深300指数下跌0.6%,沪综指收低0.7%

* 投资者对近期中国基建类股涨势获利了结

* 中国地产A股表现疲弱,此前媒体报导南京出台限价令

路透香港9月11日电---香港股市周二连续第四日收高,追随欧洲股市上涨.此前德国宪法法院表示将照原定时程在周三裁定欧元区纾困基金的合法性.

除了德国法院的裁决,投资者也等待周四公布的美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议结果.市场预期联储将推第三轮量化宽松措施,帮助提振经济.

恒生指数.HSI扳回早盘跌幅,终场收高0.2%,但大市成交量较周一大降25%,五个交易日来首次跌至20日移动均量之下.

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