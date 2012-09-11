〔中港股市〕港股小幅收高,沪综指终止连续三日上扬

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 恒指涨0.2%,香港地产股给予支撑
* 沪深300指数下跌0.6%,沪综指收低0.7%
* 投资者对近期中国基建类股涨势获利了结
* 中国地产A股表现疲弱,此前媒体报导南京出台限价令
路透香港9月11日电---香港股市周二连续第四日收高,追随欧洲股市上涨.此前德国宪法法院表示将照原定时程在周三裁定欧元区纾困基金的合法性.
除了德国法院的裁决,投资者也等待周四公布的美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议结果.市场预期联储将推第三轮量化宽松措施,帮助提振经济.
恒生指数.HSI扳回早盘跌幅,终场收高0.2%,但大市成交量较周一大降25%,五个交易日来首次跌至20日移动均量之下.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。