〔中国债市〕现券收益率续涨,因国开新债利率多偏高且信贷数据优于预期

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海9月11日电---中国银行间债市周二现券仍未摆脱多日来的弱势,不过收益率上行幅度有所放缓.交易人士表示,国开行"福娃债"中标利率多偏高带动二级续涨,加之今日出炉的8月新增信贷数据优于预期亦压制现券表现.
"早晨中长端国债(收益率)稍微往下走了一点,不过国开行招标结果一出来,就带动国债、金融债又上去了."华中一银行交易员称,"感觉现在市场情绪有点悲观,只要有收券的,大家就倾向抛掉."
中国国家开发银行[CHDB.UL]周二招标发行的第三轮"福娃债"(指五期固息债连发),中标利率多偏高.不过,由于长期新债利率水平较为投资者认可,需求尚属不错.[ID:nSB1771568]
上海一银行交易员补充表示,今日公布的新增信贷数据超预期,显示资金对实体经济扶持力度正趋加强,也是推动今日现券收益率继续上行的动因.
中国央行今日公布数据显示,8月社会融资规模环比回升,其中新增贷款自10个月低位大幅反弹至7,039亿元,中长期贷款占比继续回升,企业发债净融资规模亦创出年内新高.[ID:nSB1772076]
二级市场上,剩余期限约9.953年的固息国债12国债15券最新成交价对应收益率tCN120015=CFXS为3.4750%,上日末笔为3.4300%;剩余期限约2.83年的国开行固息债120229券最新报价收益率CN120229=CFXM为3.85%/3.78%,上日尾盘为3.80%/3.72%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 2.5114 2.9965
上日 2.3125 3.0017
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9070/2.8450
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6680/2.6031
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.1740/3.1160(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 康熙泽; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。