〔中国债市〕现券收益率续涨,因国开新债利率多偏高且信贷数据优于预期

路透上海9月11日电---中国银行间债市周二现券仍未摆脱多日来的弱势,不过收益率上行幅度有所放缓.交易人士表示,国开行"福娃债"中标利率多偏高带动二级续涨,加之今日出炉的8月新增信贷数据优于预期亦压制现券表现.

"早晨中长端国债(收益率)稍微往下走了一点,不过国开行招标结果一出来,就带动国债、金融债又上去了."华中一银行交易员称,"感觉现在市场情绪有点悲观,只要有收券的,大家就倾向抛掉."

中国国家开发银行[CHDB.UL]周二招标发行的第三轮"福娃债"(指五期固息债连发),中标利率多偏高.不过,由于长期新债利率水平较为投资者认可,需求尚属不错.[ID:nSB1771568]

上海一银行交易员补充表示,今日公布的新增信贷数据超预期,显示资金对实体经济扶持力度正趋加强,也是推动今日现券收益率继续上行的动因.

中国央行今日公布数据显示,8月社会融资规模环比回升,其中新增贷款自10个月低位大幅反弹至7,039亿元,中长期贷款占比继续回升,企业发债净融资规模亦创出年内新高.[ID:nSB1772076]

二级市场上,剩余期限约9.953年的固息国债12国债15券最新成交价对应收益率tCN120015=CFXS为3.4750%,上日末笔为3.4300%;剩余期限约2.83年的国开行固息债120229券最新报价收益率CN120229=CFXM为3.85%/3.78%,上日尾盘为3.80%/3.72%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.5114 2.9965

上日 2.3125 3.0017

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9070/2.8450

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6680/2.6031

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.1740/3.1160(完)

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