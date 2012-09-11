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亚洲 | 2012年 9月 11日 星期二 17:21 BJT

〔企业并购〕诺基亚西门子通信与多家公司洽谈出售BSS部门事宜

路透班加罗尔9月11日电---移动网络设备制造商诺基亚西门子通信(NSN)[NOKI.UL]首席执行官苏立周二表示,正与不同公司接触,商谈出售旗下商业支持系统(BSS)部门事宜.

据道琼斯通讯社本月稍早报导,爱立信(易利信,Ericsson)(ERICb.ST)目前在此次竞购中处于领先地位.

BSS部门主要为电信运营商提供计费和收费系统.(完)

--编译 许娜;审校 于春红

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