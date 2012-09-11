〔路透基点〕银行对分众传媒私有化LBO融资案作出回应--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港9月11日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,在Nasdaq上市的中国分众传媒将进行私有化,因而寻求一笔最高17亿美元的杠杆收购(LBO)融资,现有多家银行对此融资案作出回应.
根据消息人士,该贷款案分为三个部分,分别是9.50-10亿美元的定期贷款、2-3亿美元的债券过桥贷款以及4.50亿美元的现金过桥贷款.定期贷款预计为五年期.过桥贷款到期时限将在六到九个月.
分析师对2012年分众传媒未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的预估范围较广,在3.71亿-4.62亿美元.基于此,贷款杠杆率料在3.67-4.5倍(包括4.50亿美元现金过桥贷款部分)以及2.7-3.36倍(不包括上述现金过桥贷款部分).
消息人士表示,该分众传媒寻求组建约六到七家银行规模的银团.融资条款将在未来两至三周左右最终敲定.
消息人士称至少有八家银行作出了回应,但不包括收购顾问行花旗、瑞士信贷银行和星展银行.
分众传媒在8月中旬公布私有化计划时,曾表示上述三家顾问行对于承办融资具有高度信心.
一如稍早报导,美国私募股权机构凯雷投资集团(Carlyle Group)是向分众传媒发出35亿美元私有化要约的财团成员之一.该财团还包括中信资本(Citic Capital Partners)、方源资本、鼎晖投资和中国光大控股有限公司和分众首席执行官(CEO)江南春.[ID:nSB1724056].
截至2011年12月31日,江南春持有分众传媒约18%的股份.
分众传媒案是在美上市中资企业最大规模的私有化交易.此次17亿美元杠杆收购融资交易对于这类企业而言,规模亦是最大.(完)
--编译 洪曦;审校 张明钧
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。