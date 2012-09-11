〔路透基点〕银行对分众传媒私有化LBO融资案作出回应--RLPC

路透香港9月11日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,在Nasdaq上市的中国分众传媒将进行私有化,因而寻求一笔最高17亿美元的杠杆收购(LBO)融资,现有多家银行对此融资案作出回应.

根据消息人士,该贷款案分为三个部分,分别是9.50-10亿美元的定期贷款、2-3亿美元的债券过桥贷款以及4.50亿美元的现金过桥贷款.定期贷款预计为五年期.过桥贷款到期时限将在六到九个月.

分析师对2012年分众传媒未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的预估范围较广,在3.71亿-4.62亿美元.基于此,贷款杠杆率料在3.67-4.5倍(包括4.50亿美元现金过桥贷款部分)以及2.7-3.36倍(不包括上述现金过桥贷款部分).

消息人士表示,该分众传媒寻求组建约六到七家银行规模的银团.融资条款将在未来两至三周左右最终敲定.

消息人士称至少有八家银行作出了回应,但不包括收购顾问行花旗、瑞士信贷银行和星展银行.

分众传媒在8月中旬公布私有化计划时,曾表示上述三家顾问行对于承办融资具有高度信心.

一如稍早报导,美国私募股权机构凯雷投资集团(Carlyle Group)是向分众传媒发出35亿美元私有化要约的财团成员之一.该财团还包括中信资本(Citic Capital Partners)、方源资本、鼎晖投资和中国光大控股有限公司和分众首席执行官(CEO)江南春.[ID:nSB1724056].

截至2011年12月31日,江南春持有分众传媒约18%的股份.

分众传媒案是在美上市中资企业最大规模的私有化交易.此次17亿美元杠杆收购融资交易对于这类企业而言,规模亦是最大.(完)