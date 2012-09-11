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债券 | 2012年 9月 11日 星期二 17:40 BJT

〔伦敦美债〕美国公债小跌,市场预期德国法院批准欧元区救援基金

路透伦敦9月11日电---美国公债周二在欧洲市场下滑,因市场预期德国宪法法院将批准欧元区新救援基金.不过,市场的基础人气依然坚挺,因投资者预计美联储将在本周宣布新一轮的买债计划.

在德国宪法法院表示不会推迟周三对欧洲稳定机制(ESM)合法性的裁决后,美债扭转稍早的涨势.

如果德国法院的裁决与市场预期相悖,那么就将威胁欧洲央行买入欧元区高负债国家公债的计划.

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