〔伦敦美债〕美国公债小跌,市场预期德国法院批准欧元区救援基金

《中国人大和政协十二届五次会议日程表》（3月5日-15日）
--9:00 十二届全国人大五次会议代表团全体会议，审议民法总则草案、关于第十三届全国人大代表名额和选举问题的决定草案、香港特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案、澳门特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案
路透伦敦9月11日电---美国公债周二在欧洲市场下滑,因市场预期德国宪法法院将批准欧元区新救援基金.不过,市场的基础人气依然坚挺,因投资者预计美联储将在本周宣布新一轮的买债计划.
在德国宪法法院表示不会推迟周三对欧洲稳定机制(ESM)合法性的裁决后,美债扭转稍早的涨势.
如果德国法院的裁决与市场预期相悖,那么就将威胁欧洲央行买入欧元区高负债国家公债的计划.
--9:00 十二届全国人大五次会议代表团全体会议，审议民法总则草案、关于第十三届全国人大代表名额和选举问题的决定草案、香港特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案、澳门特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案
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