〔中国金融〕海通等券商对"同业代付"新规影响流动性的评论摘要

路透北京9月11日电---中国银监会要求按照新老划断的原则规范"同业代付"业务,使商业银行通过同业代付让贷款资产出表,绕开贷款规模管制的通道受阻.抛开银行利润影响不谈,此新规对市场流动性影响几何?

以下为海通证券、高盛高华证券及国泰君安证券等券商对此所作的评论摘要:

--海通证券称,去杠杆背景下,同业代付新规对流动性影响甚微.

其理由是:过去三年,实体经济加杠杆,央行对策是贷款规模管制,而银行对策是开拓各种渠道逃避管制,同业代付是渠道之一.需求快增时,某通道被堵，对流动性影响负面.而目前状况,实体经济去杠杆过程,表现为表内外融资需求减弱.同业代付渠道被堵，新增表外需求转弱,其他渠道能满足银行逃避监管的数量要求.年底同业代付要求回表,银行可以用其他渠道对接;届时对流动性和M2没有影响.

--高盛高华认为,该政策从根本上遏制了银行开展同业代付业务的积极性.或收紧M2(广义货币供应量),令流动性问题更为复杂.

同业代付业务是银行在信贷额度和存贷比允许的范畴之外提供更多信贷和M2的关键渠道.我们估算同业代付业务目前规模总计人民币1-2万亿元,平均期限为3-6个月.

如果新规得到严格执行,且没有抵消措施出台,可能推动M2同比增幅将从7月份的13.9%放缓至12%左右,因为同业代付规模在未来6个月内的逐渐下降可能拖累M2增长(每月因此减少约人民币2,000-4,000亿元).并且可能导致8月份以来的部分新增贷款额度(3.1万亿元)可能代替到期的同业代付贷款,这将降低系统流动性.

--国泰君安证券:挤占信贷额度,提高融资成本

根据6月末已公布同业代付规模的9家上市银行数据合理外推,认为6月末全行业同业代付规模约为1.3万亿元,且约有2,600亿元(占比20%)将于2012年底之后到期.

同业代付业务对社会融资总量影响不大,但会提高融资成本,挤占2012年2,600亿信贷额度.

银监会8月末发布的同业代付新规,限制借道同业代付绕过贷款规模的"潜规则",要求在今年12月31日未到期的同业代付资金将全额计入表内.[ID:nSB1760478]

规定要求,在今年年底前,委托行应将委托同业代付的款项计入贸易融资科目,该科目受信贷额度、贷存比和资本充足率的限制.同业代付业务应有贸易背景,目前委托行将同业代付计为表外信用证或承兑票据,而受托行则将其计做同业资产或应收款项,因此该业务未受到存贷比和信贷额度的限制.

中国审计署审计长刘家义6月做2011年度审计报告时称,发现一些金融机构通过同业代付、理财等创新业务增加了流动性,但未纳入信贷规模统计和管理,不利于调控和监管.[ID:nSB1635034](完)