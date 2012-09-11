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亚洲 | 2012年 9月 11日 星期二 18:06 BJT

《中国企业债发行日程表》--9月11日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体  拟发规模   期限(年)   年利率        主体评级   发行时间    主承销商
          (亿元人民币) 
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*常德市经济    12        7         7.19%           AA      9/12-9/14    广发证券
建设投资集团          (第3年开始每年偿还20%本金)
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克拉玛依       20        7         7.15%           AA      9/4-9/12     华龙证券
城投公司              (第3年开始每年偿还20%本金)
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重庆市南川区   10        7         7.35%           AA-     9/6-9/12     广州证券
惠农投资公司       (第3-7年末每年偿还20%本金;由重庆市三峡担保集团提供担保)
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株洲高科集团   10        7         7.50%           AA     9/10-9/13    招商证券
                      (第3年末开始每年偿还20%本金)
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上饶城建       13        7         7.30%           AA     9/10-9/14    上海证券
投资开发集团          (第3年末开始每年偿还20%本金)
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库尔勒         12        6         7.48%           AA-    9/10-9/14    信达证券
城建集团              (第3年末开始每年偿还25%本金,以自有土地使用权做担保)
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邵阳城投       12        6         7.40%           AA     9/11-9/17    银河证券
                     (第3-6年末每年偿还25%本金)
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上虞交通投资   10        7         6.70%           AA     9/11-9/17    财通证券
               (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投资担保公司提供担保)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
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合肥中小企业    1.75      6         7.58%            AA+     9/6-9/12    齐鲁证券
                       ( 附第4年末投资者回售选择权及发行人全额赎回权,
                         前四年由安徽省信用担保集团有限公司提供担保)
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  注:*表示新增.(完)

  --整理 康熙泽; 审校 张喜良

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》

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