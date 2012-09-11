《中国企业债发行日程表》--9月11日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ==================================================================================== *常德市经济 12 7 7.19% AA 9/12-9/14 广发证券 建设投资集团 (第3年开始每年偿还20%本金) ==================================================================================== 克拉玛依 20 7 7.15% AA 9/4-9/12 华龙证券 城投公司 (第3年开始每年偿还20%本金) ===================================================================================== 重庆市南川区 10 7 7.35% AA- 9/6-9/12 广州证券 惠农投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金;由重庆市三峡担保集团提供担保) ===================================================================================== 株洲高科集团 10 7 7.50% AA 9/10-9/13 招商证券 (第3年末开始每年偿还20%本金) ===================================================================================== 上饶城建 13 7 7.30% AA 9/10-9/14 上海证券 投资开发集团 (第3年末开始每年偿还20%本金) ===================================================================================== 库尔勒 12 6 7.48% AA- 9/10-9/14 信达证券 城建集团 (第3年末开始每年偿还25%本金,以自有土地使用权做担保) ==================================================================================== 邵阳城投 12 6 7.40% AA 9/11-9/17 银河证券 (第3-6年末每年偿还25%本金) ==================================================================================== 上虞交通投资 10 7 6.70% AA 9/11-9/17 财通证券 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投资担保公司提供担保) ==================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== 合肥中小企业 1.75 6 7.58% AA+ 9/6-9/12 齐鲁证券 ( 附第4年末投资者回售选择权及发行人全额赎回权, 前四年由安徽省信用担保集团有限公司提供担保) ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 康熙泽; 审校 张喜良 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》