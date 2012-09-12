(重温稿)〔台湾货币市场〕短率大致平稳资金显宽裕,留意季底效应

* 资金较上日明显宽裕

* 短票多以月内到期成交居多

* 留意季底效应

记者 高洁如

路透台北9月11日电---台湾银行间短期利率周二大致平稳.市场资金整体而言较上日宽裕不少,惟需求并不多,短率变化不大.

资金调度人士表示,今日不管外商或本地银行都曾出现在市场拆出,但需求方面并没有太强烈,而也因目前仍处在提存期的中间,市场调度的意愿阑珊.

部分票券商表示,由于9月是第三季季底的最后一个月分,因此银行业在近期的买票特别关注落点.不少银行要求短票到期的落点不要跨到第四季,因此近期短票成交的天期偏向较短.

"还是要留意9月底的季底效应,"一本地票券商交易员称.

银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.388%,上日则在0.389%;区间落在0.295-0.55%,同于上日.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.57%,上日为0.388-0.60%.

**短票持平**

短票方面,票券商指出,今日市场的资金充裕,票源仍稍嫌不足.此外,银行不但乐意买票,也愿意在拆款方面支应票券商,虽然利率方面退让不大,但供给拆出资金的量却明显升高.

银行间30天内短票主要成交利率主要落在0.80-0.81%,同上日.

央行今日共发行1,037亿台币存单.若相较存单到期金额1,178亿,存单发行余额减141亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期总额为1兆(万亿)3,565.9亿.本周余日分别为:周三3,853.4亿、周四705亿、周五4,184亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,周二超额准备为负71亿台币;累计超额准备为108亿台币,加计前期1%的超额准备为1,070亿台币.

**公债RP利率**

公债10天期附买回(RP)利率大致持稳.今日RP市场仍呈现钱多券少的状态,投信与寿险等业者找券需求不减,部分公司债成交利率略降,但公债RP利率因与公司债利差大,仍维持既有水准不变.

证券商交易员指出,本周没有特别的紧缩因素,投信与银行为去化资金多有找券需求,但仍以利率较高的公司债为主.昨日已有少部分成交在0.85%,今日该利率比重则略为升高.

另一证券商交易员则提及,公司债成交利率多落在0.86-0.87%,有较上周缓慢下滑.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,同于上日,少数则在0.72-0.73%.(完)