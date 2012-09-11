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货币新闻 | 2012年 9月 11日 星期二 19:04 BJT

〔OPEC月报〕8月增产,维持2013年全球石油日需求增长预估在81万桶不变

路透伦敦9月11日电---石油输出国组织(OPEC)周二表示,工业化国家原油库存充沛,明年全球石油需求成长面临的风险仍偏向下档,指因全球经济放缓.

OPEC发表月报称,维持2013年全球石油日需求增长预估在81万桶不变,并重申包括全球经济疲软在内的不确定性,可能导致2013年石油增长需求减少20%.

OPEC称,工业化国家的原油库存充裕;该报显示8月OPEC自身日石油产量增加25.4万桶.(完)

--编译 王翔琼;审校 田建华

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