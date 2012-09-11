《达沃斯论坛》中国经济增长仍在预定目标内,有望进一步趋稳--总理(更新版)

更新版 1-《中国人大和政协十二届五次会议日程表》（3月5日-15日）
--9:00 十二届全国人大五次会议代表团全体会议，审议民法总则草案、关于第十三届全国人大代表名额和选举问题的决定草案、香港特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案、澳门特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案
(新增更多总理讲话内容和背景)
* 中国经济增长仍在预定目标内,有望进一步趋稳--温家宝
* 保持政策稳定性,把稳增长放在更加重要的位置
* 货币及财政政策空间充足,财政支出未超预算
* 中国历年结余的还有1千多亿元稳定调节基金
路透天津9月11日电---中国国务院总理温家宝周二表示,中国经济增长在预定的目标区间之内,并已呈现缓中趋稳的态势.随着近期密集政策进一步发挥效果,中国经济有望进一步趋稳.
他在天津达沃斯论坛上称,中国将保持政策连续性和稳定性,继续实施稳健的货币政策和积极财政政策,将利用财政政策空间较大的优势,充分发挥国内需求的巨大潜力,坚持把稳增长放在更加重要的位置.
"我们有信心、有条件、有能力克服前进道路上的困难,继续保持经济平稳较快发展,"温家宝指出,全球经济下行的风险不容忽视,中国将利用国内需求充分的优势,激发民间投资活力,而中国无论货币还是财政政策都有充足空间.
他表示,中国面临经济下行压力,相信依靠结构调整转变发展方式,能够支持经济.中国调低经济增速目标是为了更好地转方式、调结构.今年采取的所有措施都未超出财政预算的硬约束,完全都在财政预算内进行.
他提到,到7月底收支相抵还有1万亿元余额,历年结余的还有1千多亿元稳定调节基金,"我们将适时地将它作为预调微调的措施,以推动经济稳定增长."
中国刚刚公布的8月经济数据总体不佳,CPI(居民消费价格指数)同比增幅反弹至2%,显示物价反弹时间提前,而工业增加值同比增幅降至8.9%,为39个月的低点;出口增速仍疲弱,进口意外负增长,预示着经济增速见底时间推后,中国经济寻底仍在继续,诸多投行亦因此调降了中国三、四季度及全年的GDP增幅.
其中投资银行摩根大通表示,鉴于中国经济面临的短期挑战,下半年经济增长持续疲软,将三季度国内生产总值(GDP)同比增速预估自7.6%调降至7.4%. (完)
--发稿 乔艳红/尹嫄婷; 撰写 沈燕; 审校 张喜良
--9:00 十二届全国人大五次会议代表团全体会议，审议民法总则草案、关于第十三届全国人大代表名额和选举问题的决定草案、香港特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案、澳门特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案
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