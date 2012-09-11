〔马来西亚期市〕棕榈油因库存高企跌至近一个月低位,市场关注USDA报告

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡9月11日电---马来西亚棕榈油期货周二跌至近一个月最低,本周美国农业部(USDA)公布关键报告前,并且今日马来西亚公布库存高企后,交易商态度转为谨慎.
马来西亚棕榈油局(MPOB)公布8月棕榈油库存处在10个月高位210万吨,抹去部分棕榈油期货涨幅.马来西亚棕榈油期货今年已下跌8%.
交易商亦避免在USDA周三公布月度供需和作物产量报告前建立风险仓位.这些报告届时将展现出大豆作物受乾旱影响的程度.
指标11月棕榈油合约FCPOc3下滑0.6%,收报每吨2,919马币(林吉特)(945美元).稍早时价格曾跌至2,874林吉特,为8月15日迄今最低.
总成交量为52,583口,较通常的25,000口高出逾一倍.
路透市场分析师王涛称,价格跌出2,895-2,943林吉特的区间前,棕榈油期货技术面仍将偏中性.他还表示,若价格跌破2,895林吉特,未来将下探2,867林吉特.
原油价格周二升穿每桶115美元,因市场预期美国联邦储备理事会(美联储, FED)料在本周公布新政策以刺激经济.这为棕榈油期货也带来多头信号.(完)
--编译 洪曦;审校 田建华
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。