〔马来西亚期市〕棕榈油因库存高企跌至近一个月低位,市场关注USDA报告

路透新加坡9月11日电---马来西亚棕榈油期货周二跌至近一个月最低,本周美国农业部(USDA)公布关键报告前,并且今日马来西亚公布库存高企后,交易商态度转为谨慎.

马来西亚棕榈油局(MPOB)公布8月棕榈油库存处在10个月高位210万吨,抹去部分棕榈油期货涨幅.马来西亚棕榈油期货今年已下跌8%.

交易商亦避免在USDA周三公布月度供需和作物产量报告前建立风险仓位.这些报告届时将展现出大豆作物受乾旱影响的程度.

指标11月棕榈油合约FCPOc3下滑0.6%,收报每吨2,919马币(林吉特)(945美元).稍早时价格曾跌至2,874林吉特,为8月15日迄今最低.

总成交量为52,583口,较通常的25,000口高出逾一倍.

路透市场分析师王涛称,价格跌出2,895-2,943林吉特的区间前,棕榈油期货技术面仍将偏中性.他还表示,若价格跌破2,895林吉特,未来将下探2,867林吉特.

原油价格周二升穿每桶115美元,因市场预期美国联邦储备理事会(美联储, FED)料在本周公布新政策以刺激经济.这为棕榈油期货也带来多头信号.(完)