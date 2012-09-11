〔东南亚股市〕多数下跌,市场关注美联储会议和德国宪法法院裁决

路透9月11日电---东南亚多数股市周二连续第二个交易日收低,马来西亚股市跌至逾两个月收盘低位.投资者希望从美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议和德国宪法法院对欧元区新救助基金的裁决中,找到市场走向的一些蛛丝马迹.

马来西亚股市.KLSE下跌0.4%,收于7月4日以来最低收位,金融股领跌,大型股CIMB Group Holdings Bhd

(CIMB.KL)下挫1.6%.

"投资者仍在观望外围情况,不急于回到股市,"CIMB分析师Song Seng Wun称.

美联储在周三开始的为期两天的会议上可能决定推出第三轮量化宽松政策,而欧洲本周面临新一轮考验,因其希望从欧债危机中脱身.