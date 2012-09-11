〔东南亚股市〕多数下跌,市场关注美联储会议和德国宪法法院裁决

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透9月11日电---东南亚多数股市周二连续第二个交易日收低,马来西亚股市跌至逾两个月收盘低位.投资者希望从美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议和德国宪法法院对欧元区新救助基金的裁决中,找到市场走向的一些蛛丝马迹.
马来西亚股市.KLSE下跌0.4%,收于7月4日以来最低收位,金融股领跌,大型股CIMB Group Holdings Bhd
(CIMB.KL)下挫1.6%.
"投资者仍在观望外围情况,不急于回到股市,"CIMB分析师Song Seng Wun称.
美联储在周三开始的为期两天的会议上可能决定推出第三轮量化宽松政策,而欧洲本周面临新一轮考验,因其希望从欧债危机中脱身.
荷兰选民周三将进行票选,德国宪法法院亦将于周三对欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)进行裁决.
泰国股市.SETI收低0.2%；印尼股市.JKSE和菲律宾股市.PSI双双下滑0.1%；越南股市.VNI下挫0.6%至两周低点.
新加坡股市海峡时报指数.FTSTI逆市上涨0.3%.
1041GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 3016.40 7.68 +0.26 +13.98 2646.35
马来西亚 .KLSE 1614.24 -6.80 -0.42 +5.46 1530.73
泰国 .SETI 1248.32 -2.61 -0.21 +21.75 1025.32
印尼 .JKSE 4155.36 -5.30 -0.13 +8.72 3821.99
菲律宾 .PSI 5186.05 -4.76 -0.09 +18.62 4371.96
越南 .VNI 386.62 -2.26 -0.58 +9.98 351.55
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(完)
--编译 于春红;审校 田建华
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。