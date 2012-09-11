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货币新闻 | 2012年 9月 11日 星期二 20:40 BJT

〔表格〕加拿大7月贸易逆差扩大至23.4亿加元,为纪录最高

路透9月11日电---加拿大统计局周二公布,加拿大7月贸易逆差为23.4亿加元,6月修正为逆差19.3亿加元(前值为逆差18.1亿加元).

加拿大7月贸易逆差为纪录最高,略微超过了2010年9月的前高纪录.

以下为详细数据(经季节调整,单位为10亿加元):

7月 6月(修正值) 变动百分比(%) 6月(前值)

贸易收支 -2.336 -1.925 n.a -1.806

出口 37.739 39.056 -3.4 39.097

进口 40.075 40.981 -2.2 40.903

路透调查的分析师平均预估加拿大7月贸易逆差14亿加元.(完)

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--编译 于春红;审校 田建华

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