〔中国财政〕8月全国财政收入增4.2%,中央财政收入现今年首个负增长

更新版 1-《中国人大和政协十二届五次会议日程表》（3月5日-15日）
--9:00 十二届全国人大五次会议代表团全体会议，审议民法总则草案、关于第十三届全国人大代表名额和选举问题的决定草案、香港特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案、澳门特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案
路透北京9月11日电---中国经济下行压力在8月财政收入低速增长上也充分体现.财政部周二晚间公布,8月全国财政收入7,863亿元人民币,延续今年以来的低速增长态势,同比增幅仅为4.2%;而中央财政收入则出现今年以来首个负增长,同比下降6.7%.
财政部网站刊登的新闻稿称,8月财政收入增幅继续回落,特别是中央财政收入下降较多,主要是受经济增长放缓、价格涨幅回落、企业利润下降、实施结构性减税的影响.
另外,也有石油特别收益金缴库办法改变和上下年度企业所得税退税等不可比因素.
8月份,财政收入中的税收收入6,618亿元,同比增长7.2%.非税收入1,245亿元,同比下降9.4%.其中,中央非税收入同比下降58.7%,主要是受石油特别收益金缴库办法改变的影响.
前八个月,全国财政收入82,330亿元,同比增长10.8%,增幅比去年同期回落20.1个百分点,其中税收收入增幅同比回落19.4个百分点.
支出方面,8月份,全国财政支出9,020亿元,同比增长11.7%.1-8月累计,全国财政支出72,440亿元,同比增长21.8%.(完)
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--发稿 沈燕; 审校 张喜良
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* 美联储主席叶伦称若数据持坚，本月加息合适 * 民调显示马克龙支持率上升，提振欧元 (新增汇率表格) 路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储 /FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。 叶伦讲话前，近几日已经有多位美联储官员发表了鹰派讲话，巩固了美联储在3月15日 下次会议上加息的可能性。 分析师表示，叶伦讲话前升息预期已经基本上被市场消化了，这令周五午后叶伦讲话后 出现部分投资人获利了结，美元转跌。 “市场现在已经消化了大量好消息，我认为可能出现一些获利了结。所以我预计美元可 能自此走软。”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick表示。 她在讲话中还指出，今年升息步伐可能加快，因为在她任期内首次出现了，短期内美国 经济不再面临任何国内或海外阻碍的情况。 美元指数 跌0.7%，本周升约0.4%，周四美