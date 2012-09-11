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亚洲 | 2012年 9月 11日 星期二 19:41 BJT

〔亚洲橡胶〕9月11日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透9月11日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 9月 229.0 32 230.1 4

*10月 235.1 119 236.5 7

*11月 235.9 267 238.4 11

*12月 236.3 532 238.1 50

* 1月 236.6 1387 238.4 100

* 2月 236.9 8312 238.4 1534

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 于春红;审校 田建华

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