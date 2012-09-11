〔国际油市〕超低含硫柴油升水上涨,因供应紧缩

路透新加坡9月11日电---周二超低含硫柴油升水进一步攀高,行业消息人士称,因北亚供应依旧紧缩.

路透数据显示,10PPM柴油现货升水上涨0.13美元,至每桶较新加坡报价升水4.05美元,为7月27日以来最高.

交易商称,澳洲的柴油需求依旧旺盛,且一直在吸引新加坡和北亚的船货.而由于日本几家炼厂关闭,供应依然紧缩.

Saigon Petro从一未知卖家买入1万吨含硫0.25%的柴油,成本加运费价为较新加坡报价每桶高出2.70美元,交易商称几乎比上次招标高出70%.

交易商补充称,由于斯里兰卡和越南的炼厂从检修中复工,令这两国需求减少,从而导致高含硫柴油需求下滑.

交易商称,阿布扎比国家石油公司(ADNOC)向壳牌和伊藤忠商事售出两批10 ppm的船货,价格为较中东报价升水5.30-5.40美元,稍高于500 ppm柴油的价格.

不过不能从交易相关方确认该价格.(完)