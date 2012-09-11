〔国际油市〕超低含硫柴油升水上涨,因供应紧缩

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡9月11日电---周二超低含硫柴油升水进一步攀高,行业消息人士称,因北亚供应依旧紧缩.
路透数据显示,10PPM柴油现货升水上涨0.13美元,至每桶较新加坡报价升水4.05美元,为7月27日以来最高.
交易商称,澳洲的柴油需求依旧旺盛,且一直在吸引新加坡和北亚的船货.而由于日本几家炼厂关闭,供应依然紧缩.
Saigon Petro从一未知卖家买入1万吨含硫0.25%的柴油,成本加运费价为较新加坡报价每桶高出2.70美元,交易商称几乎比上次招标高出70%.
交易商补充称,由于斯里兰卡和越南的炼厂从检修中复工,令这两国需求减少,从而导致高含硫柴油需求下滑.
交易商称,阿布扎比国家石油公司(ADNOC)向壳牌和伊藤忠商事售出两批10 ppm的船货,价格为较中东报价升水5.30-5.40美元,稍高于500 ppm柴油的价格.
不过不能从交易相关方确认该价格.(完)
--编译 田建华;审校 于春红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。