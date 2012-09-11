〔希腊政经〕1-8月预算赤字缩窄34%,但财政收入低于目标

《中国人大和政协十二届五次会议日程表》（3月5日-15日）
--9:00 十二届全国人大五次会议代表团全体会议，审议民法总则草案、关于第十三届全国人大代表名额和选举问题的决定草案、香港特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案、澳门特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案
路透雅典9月11日电---希腊财政部周二公布,该国1-8月预算赤字较上年同期降低34%,受助于减少公共支出和投资.
预算赤字从上年同期的187亿欧元下降至124亿欧元.
但税收低于目标,因希腊采取严苛的撙节措施,导致经济衰退.尽管大力征税,但政府净收入仅增长1.6%,至331亿欧元,较该国目标低21亿欧元.(完)
--编译 于春红;审校 田建华
--9:00 十二届全国人大五次会议代表团全体会议，审议民法总则草案、关于第十三届全国人大代表名额和选举问题的决定草案、香港特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案、澳门特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案
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