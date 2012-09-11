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亚洲 | 2012年 9月 11日 星期二 20:03 BJT

〔国际油市〕中国燃料油需求改善,市场关注委内瑞拉Amuay炼厂重启

路透新加坡9月11日电---亚洲燃料油市场周二走强,因中国小型炼厂需求改善,同时8月底委内瑞拉一大型炼厂发生火灾后,该国供应可能中断的忧虑提供了更多支撑.

委内瑞拉是向亚洲市场提供燃料油的主要出口国,其正在努力重启每日炼油64.5万桶的炼厂,这是委内瑞拉国内最大炼厂.

委内瑞拉国有PDVSA高管上周末称,预计Amuay炼厂将在本周全面重启.

委内瑞拉通常通过中石油向亚洲出口800-1,000万桶燃料油,大约200-400万桶燃料油供应中国,其余供应新加坡燃料市场.

本月中石油料将运输约800万桶委内瑞拉燃料油进入中国,是通常数量的两倍.

路透数据显示,10月/11月跨月价差连续第二个交易日上涨,亚洲收盘时逆价差为3.88美元.(完)

--编译 于春红;审校 田建华

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