〔国际油市〕中国燃料油需求改善,市场关注委内瑞拉Amuay炼厂重启

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡9月11日电---亚洲燃料油市场周二走强,因中国小型炼厂需求改善,同时8月底委内瑞拉一大型炼厂发生火灾后,该国供应可能中断的忧虑提供了更多支撑.
委内瑞拉是向亚洲市场提供燃料油的主要出口国,其正在努力重启每日炼油64.5万桶的炼厂,这是委内瑞拉国内最大炼厂.
委内瑞拉国有PDVSA高管上周末称,预计Amuay炼厂将在本周全面重启.
委内瑞拉通常通过中石油向亚洲出口800-1,000万桶燃料油,大约200-400万桶燃料油供应中国,其余供应新加坡燃料市场.
本月中石油料将运输约800万桶委内瑞拉燃料油进入中国,是通常数量的两倍.
路透数据显示,10月/11月跨月价差连续第二个交易日上涨,亚洲收盘时逆价差为3.88美元.(完)
--编译 于春红;审校 田建华
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。