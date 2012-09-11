〔国际油市〕中国燃料油需求改善,市场关注委内瑞拉Amuay炼厂重启

路透新加坡9月11日电---亚洲燃料油市场周二走强,因中国小型炼厂需求改善,同时8月底委内瑞拉一大型炼厂发生火灾后,该国供应可能中断的忧虑提供了更多支撑.

委内瑞拉是向亚洲市场提供燃料油的主要出口国,其正在努力重启每日炼油64.5万桶的炼厂,这是委内瑞拉国内最大炼厂.