〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差触及五个月高点,因供应持续紧缩

路透新加坡9月11日电---亚洲石脑油周二持于每吨1,013美元的四个半月高点附近,裂解价差触及每吨150.65美元的五个月高位,因供应持续紧缩盖过了短暂的需求疲态.

印度9月石脑油出口在低位,以及抵达亚洲的欧洲新船货有限,仍是市场供给紧俏背后的关键因素.

印度本月出口的石脑油不到52万吨,创下三年以来最低.

一名北亚的交易商称,"此外液化石油气(LPG)价格强劲."

LPG是石脑油的替代品,LPG价格偏高将迫使买家只能依赖石脑油.

交易商称,泰国IRPC上周末售出10月下半月装运的重质石脑油,离岸价每吨较日本报价升水触及逾50美元的高位.

IRPC之前向Fujia Dahua和吉坤日矿日石能源卖出总计约6万吨9月装运的重质石脑油,每吨升水约50美元.

印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)标售10月8-10日从Kandla装运的3万吨石脑油,及同期从Haldia装运的8,000吨石脑油,截止日期为9月17日.投标有效期至9月18日.

汽油裂解价差仍处在每桶9.20美元的两周高位,受越南需求支撑.(完)