〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差触及五个月高点,因供应持续紧缩

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡9月11日电---亚洲石脑油周二持于每吨1,013美元的四个半月高点附近,裂解价差触及每吨150.65美元的五个月高位,因供应持续紧缩盖过了短暂的需求疲态.
印度9月石脑油出口在低位,以及抵达亚洲的欧洲新船货有限,仍是市场供给紧俏背后的关键因素.
印度本月出口的石脑油不到52万吨,创下三年以来最低.
一名北亚的交易商称,"此外液化石油气(LPG)价格强劲."
LPG是石脑油的替代品,LPG价格偏高将迫使买家只能依赖石脑油.
交易商称,泰国IRPC上周末售出10月下半月装运的重质石脑油,离岸价每吨较日本报价升水触及逾50美元的高位.
IRPC之前向Fujia Dahua和吉坤日矿日石能源卖出总计约6万吨9月装运的重质石脑油,每吨升水约50美元.
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)标售10月8-10日从Kandla装运的3万吨石脑油,及同期从Haldia装运的8,000吨石脑油,截止日期为9月17日.投标有效期至9月18日.
汽油裂解价差仍处在每桶9.20美元的两周高位,受越南需求支撑.(完)
--编译 王翔琼;审校 田建华
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。