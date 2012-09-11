版本:
中国
货币新闻 | 2012年 9月 11日 星期二 21:06 BJT

〔全球矿业〕现货铁矿石价格跳涨至100美元上方,受中国基建计划激励

路透伦敦9月11日电---现货铁矿石价格周二攀涨至每吨100美元上方,为8月中旬以来的首次,因外界憧憬中国最近计划向基建项目投资逾1,500亿美元将重振钢铁需求.

自过去两个月下跌逾35%后,Steel Index含铁量达62%的铁矿石价格.IO62-CNI=SI上涨5.5%至100.20美元,较上日高5.2美元,为8月22日以来的最高位.(完)

--编译 王翔琼;审校 田建华

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐