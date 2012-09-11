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货币新闻 | 2012年 9月 11日 星期二 21:07 BJT

〔美国评等〕美国能否保持AAA级评级要看其债务/GDP之比是否下降--穆迪

路透伦敦9月11日电---评级机构穆迪周二表示,如果美国明年的预算磋商不能使该国的债务/GDP之比趋于下降,美国可能将失去其AAA级评等.

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