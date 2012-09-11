〔美国股市〕平开,美联储政策会议召开在即

路透纽约9月11日电---美国股市周二平开,在美国联邦储备理事会(美联储,FED)可能采取政策行动及德国宪法法院裁决欧元区纾困基金案之前,投资者持谨慎态度.
道琼工业指数.DJI上升25.71点,或0.19%,报13,280.00点.标准普尔500指数.SPX上涨1.68点,或0.12%,报1,430.76点,Nasdaq指数.IXIC升1.77点,或0.06%,报3,105.79点.(完)
--编译 王翔琼;审校 田建华
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