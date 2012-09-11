〔表格〕美国财政部标售三年期公债得标利率为0.337%,投标倍数为3.94

更新版 1-《全球汇市》美元下滑，此前美联储主席叶伦暗示本月加息

* 美联储主席叶伦称若数据持坚，本月加息合适 * 民调显示马克龙支持率上升，提振欧元 (新增汇率表格) 路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储 /FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。 叶伦讲话前，近几日已经有多位美联储官员发表了鹰派讲话，巩固了美联储在3月15日 下次会议上加息的可能性。 分析师表示，叶伦讲话前升息预期已经基本上被市场消化了，这令周五午后叶伦讲话后 出现部分投资人获利了结，美元转跌。 “市场现在已经消化了大量好消息，我认为可能出现一些获利了结。所以我预计美元可 能自此走软。”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick表示。 她在讲话中还指出，今年升息步伐可能加快，因为在她任期内首次出现了，短期内美国 经济不再面临任何国内或海外阻碍的情况。 美元指数 跌0.7%，本周升约0.4%，周四美