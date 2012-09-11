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货币新闻 | 2012年 9月 12日 星期三 01:05 BJT

〔表格〕美国财政部标售三年期公债得标利率为0.337%,投标倍数为3.94

路透华盛顿9月11日电---美国财政部称,其三年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.337

中值 0.320

低值 0.256

价格 99.741005

高值得标比率 5.19%

投标倍数 3.94

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 32,000,079,000

总投标 125,953,478,200

竞争性投标得标 31,869,800,800

非竞争性投标得标 30,278,200

FED附加 0

一级交易商投标 94,044,000,000

一级交易商得标 15,872,092,900

直接投标 16,243,000,000

直接得标 4,266,000,000

间接投标 15,536,200,000

间接得标 11,731,707,900

发行细节

发行日 2012/09/17

到期日 2015/09/15

CUSIP码 912828TP5

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 李军;审校 母红

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