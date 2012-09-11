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货币新闻 | 2012年 9月 11日 星期二 22:46 BJT

〔葡萄牙财政〕欧盟和IMF同意放松救助所设预算目标,葡萄牙赢得更多时间

路透里斯本9月11日电---葡萄牙财长加斯帕称,欧盟和国际货币基金组织(IMF)周二同意放松780亿欧元葡萄牙救助计划设定的严苛的预算目标,给该国政府更多的时间来实现目标.

葡萄牙财长告诉记者,根据修改后的目标,该国今年的预算赤字目标为相当于国内生产总值(GDP)的5%,明年为4.5%,2014年为2.5%.之前,欧盟和IMF官员根据救助计划设定的目标,完成对葡萄牙的第五次经济评估.

原先目标为今明两年财赤相当于GDP的4.5%和3%.(完)

--编译 母红;审校 李军

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