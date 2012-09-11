版本:
中国
货币新闻 | 2012年 9月 11日 星期二 22:35 BJT

〔标题新闻〕法国巴黎银行调降2012年锡价预估至每吨21,200美元,2013年预估至25,500美元

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8KB4W3]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐