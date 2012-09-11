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货币新闻 | 2012年 9月 11日 星期二 22:49 BJT

〔美国财政〕美众议院议长贝纳称对避免财政悬崖毫无信心

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8KB72Z]

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