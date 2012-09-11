〔美国热股〕摩根大通分析师称苹果五代iPhone销售将提振美国经济

路透9月10日电---苹果(AAPL.O)计划本周推出的iPhone 5,不仅可能提升该公司利润,还可能大大提振整个美国经济.
摩根大通首席分析师Michael Feroli周一在客户报告中写道,iPhone 5的销售可能给美国第四季经济增长环比年率带来介于0.25-0.5个百分点的增幅.这样的影响非常重要.
摩根大通分析师预计,苹果第四季将卖出约800万部iPhone 5,他们预计售价约为600美元.
苹果早盘上涨0.64%至667美元.(完)
--编译 程琳;审校 母红
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