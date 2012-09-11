〔美国热股〕联邦快递与联合包裹上涨,此前获准在中国经营快递业务

路透9月11日电---中国国家邮政局网站上周宣布,联邦快递(FedEx)(FDX.N)与联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)获得国内快递牌照,获准在中国部分城市经营快递业务.
早盘时段,联邦快递上涨1.06%至88.89美元,联合包裹上涨0.55%至73.45美元.(完)
--编译 程琳;审校 母红
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