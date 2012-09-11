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市场报道 | 2012年 9月 11日 星期二 23:10 BJT

〔美国热股〕麦当劳8月同店销售反弹,股价小涨

路透9月11日电---麦当劳(MCD.N)8月销售反弹,因此前采用低成本策略从汉堡王、WorldwideBKW.N和Wendy's Co(WEN.O)等竞争对手手中攫取市场份额.

麦当劳周二称,全球8月同店销售增长3.7%,略逊于Consensus Metrix采访分析师得到的预估增幅3.9%.

亚太、中东与非洲地区业绩轻胜预估,受助于中国、澳洲市场的强劲表现.美国与欧洲这两大市场则略逊于部分分析师预期,因经济持续疲软.

但8月表现仍超过创下逾九年最差表现的7月.

麦当劳早盘上涨0.56%至91.81美元.(完)

--编译 程琳;审校 李军

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