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债券 | 2012年 9月 11日 星期二 23:34 BJT

〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.090%,投标倍数为4.26

路透华盛顿9月11日电---美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.090

中值 0.080

低值 0.070

投资 0.091

价格/得标

价格 99.993000

高值得标比率 5.69%

投标倍数 4.26

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 40,000,215,200

总投标 170,382,457,700

竞争性投标得标 39,725,221,000

非竞争性投标得标 274,994,200

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/09/13

到期日 2012/10/11

CUSIP码 9127956M8

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 李军

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