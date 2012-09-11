〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.090%,投标倍数为4.26

《中国人大和政协十二届五次会议日程表》（3月5日-15日）

--9:00 十二届全国人大五次会议代表团全体会议，审议民法总则草案、关于第十三届全国人大代表名额和选举问题的决定草案、香港特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案、澳门特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案