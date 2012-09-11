〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.090%,投标倍数为4.26

《中国人大和政协十二届五次会议日程表》（3月5日-15日）
--9:00 十二届全国人大五次会议代表团全体会议，审议民法总则草案、关于第十三届全国人大代表名额和选举问题的决定草案、香港特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案、澳门特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案
路透华盛顿9月11日电---美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 0.090
中值 0.080
低值 0.070
投资 0.091
价格/得标
价格 99.993000
高值得标比率 5.69%
投标倍数 4.26
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 40,000,215,200
总投标 170,382,457,700
竞争性投标得标 39,725,221,000
非竞争性投标得标 274,994,200
FED附加 0
发行细节
发行日 2012/09/13
到期日 2012/10/11
CUSIP码 9127956M8
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 母红;审校 李军
--9:00 十二届全国人大五次会议代表团全体会议，审议民法总则草案、关于第十三届全国人大代表名额和选举问题的决定草案、香港特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案、澳门特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案
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