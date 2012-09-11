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亚洲 | 2012年 9月 12日 星期三 00:18 BJT

〔EIA月报〕EIA上调今明两年全球石油日需求增幅预估

路透华盛顿9月11日电---美国能源资料协会(EIA)周二将2012年全球石油日需求增幅预估上调8万桶,至84万桶.

EIA在其月报中还将2013年全球石油日需求增幅预估上调13万桶,至100万桶.(完)

--编译 程琳;审校 李军

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