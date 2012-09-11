〔欧元债市〕德债区间波动,德国宪法法院判决在即市场保持谨慎

路透伦敦9月11日电---德债期货周二尾盘几无变动,在离德国宪法法院对欧元区抒困基金合法性作出裁决还有一天之际,市场保持谨慎.不过德国总理梅克尔党内的一名议员威胁推延裁决过程,又带来新的挑战.

认为宪法法院将裁定该基金违宪的市场人士微乎其微,但部分人认为,法院可能给德国今后采取救援行动设置严格条件.

若判决结果不利,将使欧洲央行的新购债计划更加复杂.

"单单这份裁决结果就可以让整件事告吹,"Swordfish Securities董事总经理Gary Jenkins表示."他们不太可能这样做."

德债期货FGBLc1上涨6个跳动点,结算价收报140.38.10年期德债收益率(殖利率)DE10YT=TWEB几无变动,报1.51%.五年期公债收益率持平于0.47%.

德国标售新的五年期Bobl债券将面临挑战,因欧洲央行干预的前景,以及若德国宪法法院判决欧洲稳定机制(ESM)合法,会支撑风险偏好.

西班牙与意大利公债收益率振荡走低.

10年期西班牙公债收益率ES10YT=TWEB跌1.2个基点,报5.73%,10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB跌7.3个基点,报5.10%.

五年期西班牙与意大利公债收益率分别小跌至4.42%与3.96%.

自从欧洲央行总裁德拉吉承诺竭尽所能保护欧元后,西班牙公债收益率就大幅下滑,每个人都在猜测下一步走势.分析师称,若要收益率进一步下跌,西班牙必须申请援助,这是欧洲央行干预市场的前提条件.

但除非借款成本再度飙升,让西班牙感到无法再在市场融资,否则不太可能这样做.

"麻烦在于西班牙没有申请救助的动力,除非债券受到压力...现在存在很强的不确定性,这可能让西班牙做决定的时间更久一点,"法国农业信贷银行的Keeble表示.(完)

--编译 程琳;审校 母红

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