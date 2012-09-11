〔美国股市〕德意志银行带领欧洲银行业ADR攀升

路透纽约9月11日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二上扬,欧洲银行类ADR领涨,之前德意志银行表示,将不会要求股东出资增加资本,以满足更严苛的资本要求.
德意志银行(DB.N)大涨6%,报42.62美元,之前该行制定出售资产和削减成本的计划.德意志银行表示,计划将录得50亿美元的重组支出.
其他欧洲银行股方面,瑞士信贷(CS.N)攀升2.5%,报21.49美元.巴克莱(BCS.N)大涨4.5%,报13.72美元.欧元区银行股指数.SX7E急升1.88%.
纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR攀升1.52%,而纽约梅隆银行ADR指数.BKADR上扬1.34%.
股市普涨,因对美国联邦储备理事会(FED,美联储)将在即将举行的政策会议上宣布新的刺激举措的希望升温.
包括银行和材料股在内的循环景气股涨幅居前.
中国铝业(ACH.N)上涨2.14%,报10.02美元.中海油(CEO.N)攀升约4%,报190.83美元.
纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS收高0.94%.在美联储政策会议前,中国股市结束三日连涨,令亚洲ADR涨幅受限.
纽约梅隆银行拉丁美洲ADR指数.BKLA上扬1.26%.(完)
--编译 母红;审校 李军
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