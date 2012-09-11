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货币新闻 | 2012年 9月 12日 星期三 02:58 BJT

〔英镑汇率〕受量化宽松政策影响可能较小--英国央行委员迈尔斯

路透爱丁堡9月11日电---英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯周二称,该央行的量化宽松政策对英镑的影响很难预测,但看上去比较温和.

其并称,最近几年,英镑贸易加权指数"异常稳定".(完)

--编译 程琳;审校 李军

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