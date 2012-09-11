〔金属期市〕期铜触及四个月高位,关注德国宪法法院裁决和美联储会议

* 期铜连升第三日,守在每吨8,000美元之上

* 欧元兑美元走强支撑铜价

* 美联储周四结束政策会议

* 德国宪法法院将于周三裁决欧洲稳定机制是否合法

路透纽约/伦敦9月11日电---期铜周二连续第三日上扬,触及四个月高位,因美元走软,以及投资者仍冀望美国联邦储备理事会(FED,美联储)和欧洲央行不久将推出新一轮刺激举措.

伦敦铜价周二收在8,000美元之上,之后守住该水平,因投资者押注德国宪法法院的裁决将对救助基金有利,且美联储在周四结束政策会议时会推出新一轮刺激举措.

"所有人都预计将见到某种集体或协调性干预行动,或货币政策行动,从而使市场至少短期内企稳."俄勒冈州Great Pacific Wealth Management的副总裁和资产配置部主管Sean McGillivray表示.

"所有人都臆测原材料商品将受流动性引发的通胀推动上扬."

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3盘中触及8,127.75美元的高位,为5月10日以来最高,收盘报8,090美元,涨幅为22美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2上扬0.85美分,结算价报每磅3.6970美元,盘中交投区间为3.6485-3.7125美元,后者也为5月10日以来最高.

美联储进一步放宽政策的前景,以及德国宪法法院将批准欧洲稳定机制(ESM)的观点令美元承压,使美元/欧元跌至四个月低位,提振美元计价商品价格.

周三,德国宪法法院将投票决定是否批准ESM,部分法律专家认为,法院的裁决将设置严苛条件,限制未来德国提供更多救助的灵活性.如果裁决较预期更为严苛,将视为对市场不利.

期铜周一升穿8,000美元关口,为5月中来首见.年内累积上扬逾5%,而6月下跌5%.

"此轮升势可能持续.在中国领导层换届后,中国经济将再度恢复一些强劲增长,我们预计不仅是铜价,其他基本金属价格也都将全面上扬,"德国商业银行的分析师Daniel Briesemann表示.

今年稍后,全球最大金属消费国中国将进行10年一次的领导层换届.

中国政府宣布一系列支出和补贴计划也支撑商品价格.

中国总理温家宝称中国有望实现今年的经济成长目标,如果需要,政府可以动用1,000亿元人民币的财政稳定基金来提振成长.

中国政府加大力度提振经济的努力可能在第四季和更远的将来推动全球经济成长,投资者对此感到鼓舞.

以下为1748GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 369.55 0.70 +0.19 343.60 7.55

LME期铝 2080.00 20.00 +0.97 2020.00 2.97

LME期铜 8090.00 22.00 +0.27 7600.00 6.45

LME期铅 2128.50 8.50 +0.40 2035.00 4.59

LME期镍 16825.00 50.00 +0.30 18710.00 -10.07

LME期锡 20675.00 75.00 +0.36 19200.00 7.68

LME期锌 2016.50 1.50 +0.07 1845.00 9.30

上海期铝 15730.00 -10.00 -0.06 15845.00 -0.73

上海期铜 58320.00 180.00 +0.31 55360.00 5.35

上海期锌 15320.00 -15.00 -0.10 14795.00 3.55

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 母红;审校 程琳

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