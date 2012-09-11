〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货触及三周低位,市场等待农业部供需报告

路透9月11日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二跌至三周低位,延展自上周触及纪录高位以来连续五天的跌势,因交易商在美国农业部周三公布月度供需报告前调整头寸.
在指标11月合约SX2自8月15日以来首次跌穿20日移动均线后,止损指令被触发.该合约还跌穿了17美元的心里支撑位,为8月21日来首见.
在农业部报告公布前,分析师的平均预期为美国大豆产量为26.57亿蒲式耳,略低于8月农业部预估的26.92亿,但部分分析师预计,大豆产量将增加,因8月降雨可能提振大豆单产前景.
分析师预计,农业部将调降美国2011/12年和2012/13年大豆期末库存预估.
农业部周一晚间表示,上周美国大豆优良率为32%,高于之前一周的30%.
部分交易商指出,在今夏经历有史以来最严重乾旱侵袭后,市场流传的美国早期大豆收割单产报告并不像担心的那么糟.
油世界分析师称,美国大豆出口需求强劲将在未来数月保持CBOT大豆价格坚挺,尽管在本月触及纪录高位后价格有所回落,因2012年南美收成不佳.
CBOT报告9月大豆和豆粕合约无交割,但豆油合约周二交割534口.
11月大豆期货SX2下跌17-1/4美分,报17.01-1/2美元.
9月豆粕合约SMU2收低3.3美元,报每短吨523.9美元.
9月豆油合约BOU2收跌0.65美分,报每磅55.31美分.
今日CBOT大豆期货的预估成交量为168,814口,豆粕期货为54,516口,豆油期货为84,505口.
以下为CBOT农产品期货在2009GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 782.25 1.25 0.2% 21.0%
CBOT大豆Sc1 1696.50 -16.50 -1.0% 41.6%
CBOT豆粕SMc1 523.90 -3.30 -0.6% 69.3%
CBOT豆油BOc1 55.31 -0.65 -1.2% 6.2%
CBOT小麦Wc1 860.00 -8.25 -1.0% 31.8%
CBOT稻米RRc1 1449.00 -4.50 -0.3% -0.8%
EU小麦BL2H0 263.25 -2.00 -0.8% 30.0%
NYMEX原油期货CLc1 96.92 0.39 0.4% -1.9%
道琼工业指数.DJI 13,323 69 0.5% 9.1%
现货金XAU= 1731.79 7.00 0.4% 10.7%
欧元/美元EUR= 1.2856 0.0099 0.8% -0.7%
美元指数.DXY 79.8630 -0.3890 -0.5% -0.4%
波罗的海
干散货指数.BADI 662 -4 -0.6% -61.9%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
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--编译 母红;审校 李军