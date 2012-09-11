〔美国热股〕Groupon设法推动欧洲业务增长,股价攀升

路透旧金山9月11日电---Groupon(GRPN.O)股价周二上涨8%,因首席财务官Jason Child此前在投资者大会上表示,公司正采取措施促进欧洲业务增长.
Groupon将用于美国的技术引入欧洲市场.该技术可帮助Groupon向用户提供更多相关团购信息.
该公司股价一度上涨8%至4.61美元,之前曾因第二季业绩不佳而触及纪录低位4美元.(完)
--编译 程琳;审校 母红
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