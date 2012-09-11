〔国际油市〕油价攀升但走势震荡,静待美联储政策决定和德国法院裁决

* 德国宪法法院将于周三裁决欧元区救助基金是否合法

* 投资者静待美联储周四将发布的政策声明

* OPEC增加产油量,预计供应充裕

路透纽约9月11日电---国际油价周二震荡上行,有关美国联邦储备理事会(FED,美联储)将采取行动提振经济,和德国宪法法院将批准欧元区救助计划的预期重压美元,提振油价.

美国决策者将于周四结束为期两天的会议.部分分析师和投资者预计,美联储将推出第三轮购债计划,因近期公布的美国数据疲弱.进一步刺激举措可能削弱美元的价值,并提振美元计价商品的价格.

欧元兑美元攀升至四个月高位,因预期德国宪法法院周三将批准欧元区救助基金,欧元因此受到支撑.

石油输出国组织(OPEC)8月增产,以及在上周遭受飓风艾萨克袭击后,美国墨西哥湾地区的石油生产逐步恢复,使价格受限.

评级机构穆迪周二表示,如果美国明年的预算磋商不能使该国的债务/GDP之比趋于下降,美国可能将失去其AAA级评等.[ID:nSB1772512]

10月布兰特原油期货价格LCOc1上涨0.59美元,结算价报每桶115.40美元,盘中区间介于114.37-115.46美元.该合约将于周四到期.

美国10月原油期货价格CLc1上涨0.63美元,结算价报每桶97.17美元,重回200日移动均线切入位96.61之上,后者是交易商密切关注的技术指标.

盘中高位97.31美元仍较8月23日触及的日高98.29美元低近1美元.美国油价8月24日跌至93.95美元,之后陷于94-98美元的价格区间中.

美国10月取暖油期货HOc1和RBOB汽油期货RBc1均上涨0.6%.汽油合约盘中触及3.0488美元的日高,距离3.0541美元的合约高位不远.

美国能源资料协会(EIA)周二在其月度短期能源展望报告中将非石油输出国组织(OPEC)国家2012年石油日产量预估下调5万桶,至5,249万桶.2013年非OPEC石油日产量预估下调7万桶,至5,373万桶.[ID:nSB1712630]

EIA还将2012年全球石油日需求增幅预估上调8万桶,至84万桶.2013年预估上调13万桶,至100万桶.[ID:nSB1772800]

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

10月原油 97.17 0.63 0.7% 96.08 97.31 201,394 221,996

11月原油 97.50 0.62 0.6% 96.43 97.63 80,380 85,440

10月RBOB汽油 3.0435 0.0195 0.6% 3.0182 3.0488 28,981 58,596

11月RBOB汽油 2.9211 0.0160 0.6% 2.8984 2.9261 22,784 41,418

10月取暖油 3.1857 0.0189 0.6% 3.1550 3.19 43,775 55,808

11月取暖油 3.1843 0.0169 0.5% 3.1565 3.1880 23,695 26,515

ICE合约

10月布兰特 115.40 0.59 0.5% 114.37 115.46 144,595 149,700

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 494,098 493,096 516,411 1,565,285 8,165

汽油 77,199 140,091 131,521 293,059 3,637

取暖油 118,372 132,948 135,438 345,339 4,572 (完)