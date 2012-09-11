〔美国股市〕道琼工业指数收涨0.52%,Nasdaq指数小升0.02%

路透纽约9月11日电---美国股市周二收涨,道指收在近五年来最高水平,但市场成交清淡,德国和美国本周将出炉的重大决定可能进一步提振市场.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收涨69.07点,或0.52%,至13,323.36点;标准普尔500指数.SPX收高4.48点,或0.31%,至1,433.56点.Nasdaq指数.IXIC小涨0.50点,或0.02%,至3,104.53点.(完)
--编译 母红;审校 李军
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美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
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中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
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