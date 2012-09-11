〔加拿大汇市〕加元/美元触及13个月高位,因冀望美联储将再推刺激举措

路透多伦多9月11日电---加元兑美元周二跳升至13个月高位,因市场消化美国联邦储备理事会(FED,美联储)本周将向疲弱的经济注入更多资金的预期.
今日公布的数据显示,7月加拿大录得纪录最大贸易逆差,因进出口均在意外黯淡的表现中回落.数据公布后加元小幅走低.
美国上周五公布的令人失望的就业数据增加了美联储推出第三轮量化宽松的可能性.这将令美元兑诸如加元等货币承压.
加元兑美元CAD=D4收在0.9732加元或1.0275美元,周一收报0.9775加元或1.0230美元.
加元盘中稍早触及0.9713加元,或1.0295美元,此为2011年8月4日来最高.加元年内迄今累积上扬约5%,成为表现最佳的主要货币之一.
如果加元升穿0.97加元的关口,部分市场人士认为,下一个重大阻力位将是去年7月触及的0.9407加元.(完)
--编译 母红;审校 程琳
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