〔美国评等〕EGAN-JONES确认美国AA评等,展望为负面

路透纽约9月11日电---评级机构Egan-Jones周二确认美国的AA主权评等,称担忧该国的债负和疲弱的经济成长.

Egan-Jones称,美国的评等展望为负面.

该机构在一份声明中称,到2012年底,"美国的债务/国内生产总值(GDP)比可能处于106.5%的区域."

该机构还指出,若美国联邦储备理事会(FED,美联储)推出新一轮量化宽松计划,可能导致其调降美国评级.

Egan-Jones在声明中指出,放松政策不太可能增强实质GDP,或削减主权债水平,"但可能导致成本增加,使美国消费者面临新的压力...第三轮量化宽松将可能引发负面(评级)行动."(完)