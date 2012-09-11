〔美国评等〕EGAN-JONES确认美国AA评等,展望为负面

《中国人大和政协十二届五次会议日程表》（3月5日-15日）
--9:00 十二届全国人大五次会议代表团全体会议，审议民法总则草案、关于第十三届全国人大代表名额和选举问题的决定草案、香港特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案、澳门特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案
路透纽约9月11日电---评级机构Egan-Jones周二确认美国的AA主权评等,称担忧该国的债负和疲弱的经济成长.
Egan-Jones称,美国的评等展望为负面.
该机构在一份声明中称,到2012年底,"美国的债务/国内生产总值(GDP)比可能处于106.5%的区域."
该机构还指出,若美国联邦储备理事会(FED,美联储)推出新一轮量化宽松计划,可能导致其调降美国评级.
Egan-Jones在声明中指出,放松政策不太可能增强实质GDP,或削减主权债水平,"但可能导致成本增加,使美国消费者面临新的压力...第三轮量化宽松将可能引发负面(评级)行动."(完)
--编译 母红;审校 程琳
--9:00 十二届全国人大五次会议代表团全体会议，审议民法总则草案、关于第十三届全国人大代表名额和选举问题的决定草案、香港特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案、澳门特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案
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