〔纽约期市〕ICE咖啡期货再度劲扬,生产商卖盘限制涨幅

路透纽约/伦敦9月11日电---洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二连升第三日,因创纪录的投机性空头回补和贸易买盘抵销了暂时性的生产商卖盘.阿拉比卡咖啡价格触及六周高位,吸引生产商入市卖出.
原糖持稳,呈区间走势,可可期货仍因获利了结承压.
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCc2一度劲升3.5%,至每磅1.80美元,为7月31日以来最高,之前,在1.75美元触发少量止损指令,加之基金的支持,促使当日冲销的交易商和投机客进一步推高价格.
生产商在长时间缺席后重返市场卖出,使涨势受限,不过,该合约仍收涨2.2%,报每磅1.7755美元,且成交量高于均值.
价格大幅逆转,上周四还在熊市边缘徘徊,现在却接近超买区域.相对强弱指标周二报62,该指标超过70即表示市场出现技术性超买.
但鉴于投机性空头头寸的规模,总头寸相当于2011/12年全球咖啡总产量的逾10%,交易商称,这样规模的修正有些过度.非商业交易商持有的净空头头寸处于ICE有记录以来的最高水平.
11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2上涨7美元,或0.33%,至每吨2,066美元.
ICE-10月原糖期货SBc1基本收平,陷于19.50美分上下的区间内,结算价上涨0.05%,报每吨19.44美元.
伦敦10月白糖期货LSUc1回落0.34%,收报每吨556.50美元.
ICE-12月可可期货CCc2下滑21美元,或0.8%,报每吨2,632美元.伦敦12月可可期货LCCZ2跌20英镑或1.2%,至每吨1,689英镑.
--编译 母红;审校 李军