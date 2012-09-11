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亚洲 | 2012年 9月 12日 星期三 06:33 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月11日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 63.60 +1.52 +2.45 2232308

搜狐 (SOHU.O) 41.00 +0.40 +0.99 325079

网易 (NTES.O) 48.75 -0.24 -0.49 683207

百度 (BIDU.O) 109.81 +0.65 +0.59 5033733

亚信科技 ASIA.O 12.09 -0.01 -0.08 152678

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.92 +0.22 +1.50 1577798

联电 (UMC.N) 2.08 -0.01 -0.48 760078

日月光 (ASX.N) 3.89 +0.03 +0.78 48901

矽品精密 (SPIL.O) 5.74 +0.04 +0.70 642226

和信超媒体 (GIGM.O) 1.05 -0.03 -2.78 29675

友达 (AUO.N) 3.62 +0.06 +1.69 192491

中华电信 (CHT.N) 30.43 +0.05 +0.16 46208

台湾国际航电 (GRMN.O) 40.29 -0.06 -0.15 873114

香港

中国移动 (CHL.N) 52.95 +0.59 +1.13 228055

中国联通 (CHU.N) 16.35 +0.24 +1.49 147034

中国电信 (CHA.N) 59.02 +1.64 +2.86 35617

中芯国际 (SMI.N) 1.84 +0.04 +2.22 253274

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.08 +0.09 +2.26 509(完)

--整理 张荻

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