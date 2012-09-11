《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月11日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 63.60 +1.52 +2.45 2232308
搜狐 (SOHU.O) 41.00 +0.40 +0.99 325079
网易 (NTES.O) 48.75 -0.24 -0.49 683207
百度 (BIDU.O) 109.81 +0.65 +0.59 5033733
亚信科技 ASIA.O 12.09 -0.01 -0.08 152678
侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 14.92 +0.22 +1.50 1577798
联电 (UMC.N) 2.08 -0.01 -0.48 760078
日月光 (ASX.N) 3.89 +0.03 +0.78 48901
矽品精密 (SPIL.O) 5.74 +0.04 +0.70 642226
和信超媒体 (GIGM.O) 1.05 -0.03 -2.78 29675
友达 (AUO.N) 3.62 +0.06 +1.69 192491
中华电信 (CHT.N) 30.43 +0.05 +0.16 46208
台湾国际航电 (GRMN.O) 40.29 -0.06 -0.15 873114
香港
中国移动 (CHL.N) 52.95 +0.59 +1.13 228055
中国联通 (CHU.N) 16.35 +0.24 +1.49 147034
中国电信 (CHA.N) 59.02 +1.64 +2.86 35617
中芯国际 (SMI.N) 1.84 +0.04 +2.22 253274
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.08 +0.09 +2.26 509(完)
--整理 张荻
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。