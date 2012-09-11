〔纽约汇市〕美元下挫,因臆测美联储放宽政策及穆迪对美国评等预警(更新版)

(新增文末表格)

* 对美联储放宽政策的臆测令美元全线承压

* 穆迪对美国债务发出警告殃及美元

* 欧元升至四个月高位,加元触及一年高位

路透纽约9月11日电---美元兑多数主要货币周二下挫,因预期美国联邦储备理事会(FED,美联储)很快将宣布新的刺激措施,且穆迪发出可能下调美国信贷评等的警告后,美元跌势加速.

评级机构穆迪周二表示,如果美国明年的预算磋商不能使该国的债务/GDP之比趋于下降,美国可能将失去其AAA级评等.[ID:nSB1772512]

欧元触及四个月高位,因预期德国宪法法院将批准欧元区救助基金,或欧洲稳定机制(ESM),助燃了对上周欧洲央行决定购买高负债成员国公债后欧债危机将得以解决的乐观情绪.

"这会消除救助基金的不确定性,这对欧元有利,目前市场一致预计德国宪法法院将支持该基金."RBS Securities汇市策略师Brian Kim表示.

欧元兑美元EUR=纽约尾盘报1.2858美元,升0.8%,稍早在升穿200日移动均线切入位约1.2834美元后,触及1.2871美元的5月14日来最高.

欧元在7月底触及两年低点1.2042美元后强劲反弹,但仍面临德国宪法法院周三否决ESM的意外风险.

如果作出上述裁决,会威胁欧洲央行上周宣布的降低西班牙和意大利借款成本的计划.

德国宪法法庭周二表示,将不会延后各界等候多时的欧元纾困基金案合宪性裁决,尽管一名对欧元持质疑态度的议员提出新的法律异议.[ID:nST0550315]

分析师表示,欧元人气基本正面,但易受西班牙情势影响.市场预计西班牙将寻求救助,而在希腊,国际贷款方拒绝了部分政府撙节计划.

"西班牙和意大利的问题很大,远未解决,如果出现最坏情况,动用了救助基金,欧洲央行开始不限量购债...欧元也会贬值,同美联储第一次开始量化宽松政策时对美元的影响一样."Faros Trading董事总经理Brad Bechtel表示.

**美元疲弱**

上周美国公布的疲弱就业数据令市场愈发预期美联储将推出新一轮购买资产计划.这会令美元兑较高收益货币承压.

在上周五美国公布逊于预期的就业报告后,路透访查的分析师预计美联储本周推出量化宽松政策的机率为60%,8月底调查时预估为45%.

美元兑日圆JPY=尾盘跌0.7%,报77.74日圆,为逾三个月最低.

分析师表示,日本当局可能加强口头威胁干预汇市,日本央行下周开会时可能进一步放宽政策以抵消美联储可能放宽政策的冲击.

加元兑美元CAD=D4升至一年高位,部分受加拿大央行政策紧缩倾向的带动.根据路透数据,美元兑加元尾盘跌0.5%,报0.9728加元.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2854 1.2757 +0.76 -0.70 1.2945

美元/日圆 JPY= 77.75 78.26 -0.65 +1.05 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 99.93 99.83 +0.10 +0.37 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9387 0.9458 -0.75 +0.12 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6068 1.5988 +0.50 +3.43 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9727 0.9773 -0.47 -4.57 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0426 1.0330 +0.93 +1.97 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2067 1.2072 -0.04 -0.63 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.7996 0.7978 +0.23 -4.00 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8165 0.8086 +0.98 +4.89 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.7663 5.7891 -0.39 -3.52 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.4120 7.3883 +0.32 -4.21 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.6019 6.6333 -0.47 -4.15 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.4935 8.4670 +0.31 -4.71 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 李军;审校 程琳

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