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货币新闻 | 2012年 9月 12日 星期三 07:19 BJT

〔表格〕韩国8月经季节调整的失业率为3.1%,与前月持平--统计局

路透首尔9月12日电---韩国统计局周三公布的数据显示,韩国8月经季节调整的失业率为3.1%,7月为3.1%.

下表为韩国就业数据细目:

8月 7月

失业率(%) 3.1 3.1

^较上年同期增加就业岗位(千个) +364 +470

^未经季节调整

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--编译 肖群英;审校 戴素萍

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