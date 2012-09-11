〔美国评等〕若2013年预算谈判破裂,美国债信评等或遭调降--穆迪(更新版)

(新增穆迪评论和细节)

路透纽约9月11日电---美国穆迪投资服务公司(Moody's)周二表示,如果有关明年预算的谈判未产生逐步削减债务的政策,美国可能会失去最高的债信评级.

此时距离美国大选还有两个月,大选可能无法化解当前预算政策僵局.

近期民调显示,如果明天进行大选,美国总统奥巴马将赢得连任,而共和党在国会的控制权将增强.

穆迪给予美国最高的Aaa评级,但展望为负面.穆迪称,国会需要令债务水平进入下行轨道,才能维持这一评级.