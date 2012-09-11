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亚洲 | 2012年 9月 12日 星期三 06:32 BJT

全球外汇市场9月12日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

9月11日(二)

2350 - 日本8月国内企业物价指数(CGPI)

2350 - 日本7月机械订单

9月12日(三)

0530 - 法国消费者物价调和指数(HICP)8月终值

0600 - 德国消费者物价指数(CPI)8月终值

0645 - 法国7月经常帐

0730 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁在赫尔辛基举行记者会

0800 - 德国宪法法院宣布对欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)的裁定

0830 - 英国8月就业报告

0900 - 欧元区7月工业生产

1100 - 美国抵押贷款市场指数

1230 - 美国8月进出口物价

1300 - 美国财政部助理部长Richard Gregg出席众议院听证会

1400 - 美国7月趸售(批发)库存

-- - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)开始两日会议

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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