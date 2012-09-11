日韩经济指标预测--9月12日-9月19日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透9月12日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------9月10日当周--------------------------------
9月11日(二)
2300 韩国失业率 8月 -- 3.1%
2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 8月 +0.2% -0.4%
(较上年同期) -1.9% -2.1%
2350 日本机械订单(较前月) 7月 +1.5% +5.6%
(较上年同期) -4.2% -9.9%
9月12日(三)
0300 韩国L货供额 7月 -- +9.6%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超8,754
外资投资日本股市(亿日圆) -- 卖超448
9月13日(四)
-- 韩国央行基准利率 9月 2.75% 3.00%
2100 韩国出口价格(较上年同期) 8月 -- +2.2%
进口价格(较上年同期) -- -1.0%
9月14日(五)
0430 日本工业生产 7月修正值 -- -1.2%
产能利用率指数(较前月) 7月 -- -2.3%
----------------------------------9月17日当周--------------------------------
9月17日(一)
暂无重要经济数据.
9月18日(二)
暂无重要经济数据.
9月19日(三)
0300 日本央行利率决定 9月 -- 0.10%
2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 9月 -- 负4
2350 日本出口(较上年同期) 8月 -- -8.1%
进口(较上年同期) -- +2.1%
贸易收支(亿日圆) -- 逆差5,174(完)
--整理 兰秀娟;审校 张荻
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。